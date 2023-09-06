Акции Самолета остаются фаворитами среди девелоперов РФ - ПСБ

Акции "Самолета" остаются фаворитами в секторе строительных компаний РФ, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Правительство планирует ужесточить условия по льготной ипотеке, - отмечают эксперты. - Размер первоначального взноса может быть увеличен с 15 до 20%, а предельная величина субсидии кредитным организациям может быть снижена на 0,5 п.п. На наш взгляд, возможное ужесточение условий по льготной ипотечной программе не окажет сильного негативного влияния на сектор строительных компаний на "Московской бирже", поскольку цены на новостройки ожидаются стабильными до конца этого года, а уровень ипотечных ставок на первичном рынке недвижимости может быть увеличен для потребителей".

Лучше рынка, по мнению аналитиков, могут выглядеть растущие компании "Самолет" и "ГК ПИК". При этом, предпочтение отдается "Самолету", который демонстрирует наиболее высокие темпы роста бизнеса и принял решение об обратном выкупе акций до 10 млрд руб. до конца года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.