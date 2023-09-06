Вероятно продолжение роста доходностей ОФЗ в среду - SberCIB

Вероятно продолжение роста доходностей рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности краткосрочных ОФЗ с фиксированным купоном (со сроком погашения до 5 лет) выросли во вторник в среднем на 20 б.п., более длинных гособлигаций - в среднем на 6 б.п. Основной причиной этому были жесткие комментарии ЦБ. Регулятор отметил, что инфляция в России в текущем году находится ближе к верхней границе его прогнозного диапазона (5-6,5%), и жесткая монетарная политика в этом цикле может сохраняться дольше, чем в предыдущие периоды. При этом, как отметил центробанк, российский рынок госдолга пока не заложил данный риск в доходности. В связи с этим в среду доходности ОФЗ могут продолжить расти - рынок будет переоценивать дальнейшую траекторию ключевой ставки. Ослабление рубля также может способствовать повышению доходностей", - пишут эксперты в обзоре.

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