"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "Норильского никеля" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 20% до конца ноября, сообщается на портале БКС Экспресс.

По мнению аналитиков, незаслуженный дисконт в оценке "Норникеля" не учитывает неплохой потенциал промежуточных дивидендов компании, тогда как у "АЛРОСА" дивиденды уже в цене, а алмазы продолжают дешеветь.

"Исторически обе бумаги торговались в среднем на одном уровне, но сейчас дисконт в оценке "Норникеля" к "АЛРОСА" достигает 15%, - констатируют эксперты "БКС МИ". - На наш взгляд, это необоснованно высокая цифра, учитывая важность продукции "Норникеля" для глобального энергоперехода и проблемы в секторе алмазов - слабые продажи и риски со стороны лабораторных камней. При этом обе компании - экспортеры с крупной долей на мировом рынке и низкими издержками. Мы ожидаем, что к концу ноября дисконт в оценке сменится небольшой премией и отразит разницу в перспективах роста рынков этих компаний".

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