Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3260-3300п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 3260-3300 пунктов в среду, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На наш взгляд, сильный рост цен на нефть не был до конца отыгран акциями нефтяных компаний. На этом фоне ждем, что именно в среду они будут двигать рынок вверх. Предпочтение отдаем акциям "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Однако, это может быть частично нивелировано слабостью бумаг Сбербанка, которые будут сдерживать рост", - указывает эксперт в комментарии.

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