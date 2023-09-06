.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением негативных факторов
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
Ассортимент товаров в торговых сетях за год сократился на 2%
Ассортимент товаров в российских торговых сетях обновился - на начало марта 2023 года доля новых позиций, не представленных на полках магазинов в конце февраля 2022 года, составила порядка 65%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды",...
 
Профучастники просят ЦБ не вводить новую категорию инвесторов
Участники фондового рынка предложили ЦБ отказаться от идеи ввести новую категорию клиентов – с начальным уровнем риска (КНУР) в дополнение к стандартному и повышенному. Свои предложения в ЦБ направила профильная ассоциация ­НАУФОР, сообщают...
 
Мясопереработчики предложили способ стабилизировать цены на мясо
Чтобы избежать резких скачков цен, производители колбасы предлагают внедрить механизм долгосрочных контрактов с животноводами, пишет "Российская газета". Этим летом цены на птицу и свинину били рекорды. А такой способ как минимум уже опробован в...
 
06 сентября 2023 года 09:56

Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением негативных факторов

Москва. 6 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных внешних и внутренних факторов, в том числе возобновившегося обесценения рубля, что усиливает ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Ужесточение денежно-кредитной политики, которое стало ответом на резкое усиление проинфляционных рисков на фоне стремительного ослабления рубля, не будет краткосрочным, однако долговой рынок пока в должной мере не осознал ястребиный настрой ЦБ РФ, считают аналитики Банка России.

"Текущая ценовая динамика с учетом ее сильной инерционности создает риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году. Это потребовало решительных мер со стороны ДКП. При этом стоит помнить, что степень жесткости ДКП определяется не номинальным уровнем ключевой ставки и других процентных ставок в экономике, а реальным уровнем - разницей между номинальными ставками и ожидаемой экономическими агентами инфляцией. Должно пройти время (несколько кварталов), прежде чем полностью проявится ее влияние на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики", - пишут аналитики ЦБ.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, однозначно исключила вариант быстрого снижения ставки с нынешнего "экстренного" уровня, то есть тот сценарий, который реализовался в прошлом году после "контрсанкционного" резкого ужесточения ДКП. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала председатель ЦБ 1 сентября.

Однако рынок пока не учел сигналы ЦБ, констатируют его аналитики. "Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5-11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства Банка России о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно", - говорится в обзоре.

Комментируя текущие проинфляционные риски, аналитики ЦБ отмечают, что сдержанный до недавнего времени эффект переноса ослабления рубля в цены стал заметнее. В июле годовая инфляция выросла до 4,3% с 3,25% месяцем ранее, а на 28 августа ее оценка повысилась до 5,1% на фоне продолжения роста цен повышенными темпами и выхода из базы низких темпов роста цен лета 2022 года, говорится в документе. "В целом в июле усилился перенос ослабления рубля в цены, который до этого происходил довольно умеренно", - пишут аналитики ЦБ.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне. Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта. Тем временем в еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США. "Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных", - сказал Уоллер в интервью CNBC. Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду вслед за спадом на Уолл-стрит накануне, растет только японский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,62%. Он поднимается уже восьмую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,14%, гонконгский Hang Seng - на 0,38%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК уменьшился на 0,65%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:27 МСК упал на 0,81%, несмотря на выход сильных статданных. Экономика Австралии во II квартале 2023 года выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в I квартале ВВП страны также увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Австралийская экономика растет семь кварталов подряд.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в среду утром после подъема накануне до максимумов с ноября прошлого года на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в среду составляет $89,9 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1,2%, до $90,04 за баррель, максимума с 16 ноября. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,17%, до $86,54 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $86,69 за баррель, самого высокого значения с 15 ноября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 сентября снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,751 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,703 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,09% и составил 107,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 862,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,78%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,68%) и "РЖД-001P-05R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-09" (-0,79%), "Транснефть-001P-08" (-0,75%) и "Сбербанк-001Р-SBER33" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,59% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 2,5 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 8 сентября.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002MC-02 с офертой через год объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 18,1% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения. Размещение займа начнется 7 сентября и будет проходить только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд рублей.

ООО "Трейдберри" 12 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 18-го и 24-го купонных периодов.

Девелопер "Джи-групп" 21 сентября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,25-14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,03-15,59% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 6-го купона и по 15% - в даты окончания 7-12-го купонов. Техразмещение запланировано на 26 сентября.

АО "Бизнес альянс" в третьей декаде сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов - 15,5% годовых, 5-6-го - 14,5% годовых, 7-8-го - 14% годовых, 9-12-го - 13,5% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 15,44% годовых, купоны квартальные.

АО "Почта России" установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12% годовых. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых, по выпуску 19 сентября предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 21-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 18,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные. Ставки 1-48-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал начиная с 21-го купона. Московская биржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АО "Управляющая компания "ОРГ" выкупило по оферте 31 тыс. 964 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 25% эмиссии. Компания в апреле текущего года завершила размещение выпуска номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,856 млн рублей. Размещение 3-летнего выпуска началось 27 июня 2022 года. УК "ОРГ" установила ставку 1-7-го купонов на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов - на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. Эмитент выставил по выпуску 4 оферты по соглашению с владельцами: на 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 4 декабря 2023 года. В каждую из дат исполнения оферты может быть приобретено до 25% от общего объема размещенных облигаций.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 5 млн 810,637 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ДОМ.РФ выкупил 96,84% выпуска. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 10,51% годовых. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года, начиная с марта 2031 года предусмотрена амортизация.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 сентября 2023 года 19:07
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 6 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 19:00
"Финам" повысил рейтинг акций МТС до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "МТС" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 343,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 19,9% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Полная доходность с учетом ожидаемых дивидендов - 31,2%. "МТС"...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 18:41
Потенциал роста цены акций Мечела составляет около 200% на горизонте года - "БКС МИ"
Потенциал роста цены акций "Мечела" составляет около 200% на горизонте года, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Мы скорректировали наши оценки и вновь понизили целевую цену - на этот раз на 14%, - указывают эксперты. - Теперь она составляет 620 руб. как по обыкновенным, так...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 18:21
Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики ЦБР появятся в I - II кв. 2024 года - SberCIB
Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ появятся только в первом-втором кварталах 2024 года, полагает эксперт SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Судя по комментариям ЦБ и последним макроэкономическим данным, цикл снижения ставки начнется не раньше февраля 2024 года, -...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 17:56
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью $168,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Эмитент отчитался за 2К24 ф.г. лучше ожиданий за счет...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 17:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mosaic с целью $48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $48 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: $36,98, говорится в комментарии инвестиционной компании. "29 августа компания объявила, что президент и...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 17:05
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Rio Tinto
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одной из ведущих добывающих и металлургических компаний в мире Rio Tinto Plc, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента показывали опережающую динамику в последние три месяца, они укрепились менее чем на...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 16:37
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Dollar General до $165
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской сети дискаунтеров Dollar General с $235 до $165 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами. "31 августа компания представила...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 16:09
Предпочтение среди банков КНР по-прежнему акциям China Construction Bank - "Финам"
Предпочтение в банковском секторе Китая по-прежнему стоит отдать акциям China Construction Bank, считают аналитики "Финама" "Выручка банка в 1П23 уменьшилась на 0,7% г/г (до 388,2 млрд юаней), однако чистая прибыль повысилась на 3,4% (до 167,3 млрд юаней). Рентабельность капитала (ROE) на уровне...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 15:42
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитика Ирины Фомкиной. "Недавно в КНР вышли данные о продажах автомобилей в августе, повлиявшие на бумаги сразу нескольких производителей. Так, акции Tesla прибавили во вторник в цене 4,7% (в последний...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 15:30
Рубль днем повышается к доллару и евро на решении ЦБ временно увеличить объем продажи валюты более чем в 9 раз
Москва. 6 сентября. Доллар США, евро и китайский юань немного понижаются на Московской бирже в среду днем; рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне заявления Банка России об увеличении более чем в 9 раз в период с 14 по 22 сентября объема продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 15:21
Бумаги ФосАгро пока по-прежнему непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "ФосАгро" пока по-прежнему не выглядят привлекательными для вложений, вероятно продолжение снижения их котировок в ближайшее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "В июле 2023 года мы открыли идею по "шорту" эмитента на фоне падения цен на удобрения на мировых рынках...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 15:01
Visa - один из главных бенефициаров тренда на цифровизацию финансов в мире - "Финам"
Visa остается одним из главных бенефициаров тренда на цифровизацию финансов в мире, отмечается в аналитическом материале "Финама". Эксперты подтверждают рейтинг акций Visa Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $275,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней. "Среди...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 14:42
"Финам" сохраняет рейтинг акций Citigroup на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Citigroup Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $50,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 21,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы отдаем предпочтение в банковском секторе США акциям Citigroup, одного из крупнейших...    читать дальше
.
06 сентября 2023 года 14:19
Альфа-банк повысил целевую цену бумаг TCS Group до 4700 руб
Альфа-банк повысил целевую цену бумаг (GDR) TCS Group до 4700 руб. за расписку и подтверждает рекомендацию "выше рынка", сообщается в комментарии аналитика банка Евгения Кипниса. Потенциальная доходность предполагает 26% на горизонте 12 месяцев. "TCS Group провела встречу с CEO и CFO компании. На...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.