Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением негативных факторов

Москва. 6 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных внешних и внутренних факторов, в том числе возобновившегося обесценения рубля, что усиливает ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Ужесточение денежно-кредитной политики, которое стало ответом на резкое усиление проинфляционных рисков на фоне стремительного ослабления рубля, не будет краткосрочным, однако долговой рынок пока в должной мере не осознал ястребиный настрой ЦБ РФ, считают аналитики Банка России.

"Текущая ценовая динамика с учетом ее сильной инерционности создает риски для возвращения инфляции к цели в 2024 году. Это потребовало решительных мер со стороны ДКП. При этом стоит помнить, что степень жесткости ДКП определяется не номинальным уровнем ключевой ставки и других процентных ставок в экономике, а реальным уровнем - разницей между номинальными ставками и ожидаемой экономическими агентами инфляцией. Должно пройти время (несколько кварталов), прежде чем полностью проявится ее влияние на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики", - пишут аналитики ЦБ.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, однозначно исключила вариант быстрого снижения ставки с нынешнего "экстренного" уровня, то есть тот сценарий, который реализовался в прошлом году после "контрсанкционного" резкого ужесточения ДКП. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - сказала председатель ЦБ 1 сентября.

Однако рынок пока не учел сигналы ЦБ, констатируют его аналитики. "Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5-11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства Банка России о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно", - говорится в обзоре.

Комментируя текущие проинфляционные риски, аналитики ЦБ отмечают, что сдержанный до недавнего времени эффект переноса ослабления рубля в цены стал заметнее. В июле годовая инфляция выросла до 4,3% с 3,25% месяцем ранее, а на 28 августа ее оценка повысилась до 5,1% на фоне продолжения роста цен повышенными темпами и выхода из базы низких темпов роста цен лета 2022 года, говорится в документе. "В целом в июле усилился перенос ослабления рубля в цены, который до этого происходил довольно умеренно", - пишут аналитики ЦБ.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне. Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта. Тем временем в еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США. "Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных", - сказал Уоллер в интервью CNBC. Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду вслед за спадом на Уолл-стрит накануне, растет только японский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,62%. Он поднимается уже восьмую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,14%, гонконгский Hang Seng - на 0,38%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК уменьшился на 0,65%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:27 МСК упал на 0,81%, несмотря на выход сильных статданных. Экономика Австралии во II квартале 2023 года выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в I квартале ВВП страны также увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Австралийская экономика растет семь кварталов подряд.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в среду утром после подъема накануне до максимумов с ноября прошлого года на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в среду составляет $89,9 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 1,2%, до $90,04 за баррель, максимума с 16 ноября. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,17%, до $86,54 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $86,69 за баррель, самого высокого значения с 15 ноября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 сентября снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,751 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,703 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,09% и составил 107,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 862,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,78%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,68%) и "РЖД-001P-05R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-09" (-0,79%), "Транснефть-001P-08" (-0,75%) и "Сбербанк-001Р-SBER33" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,59% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 2,5 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 8 сентября.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002MC-02 с офертой через год объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 18,1% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения. Размещение займа начнется 7 сентября и будет проходить только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд рублей.

ООО "Трейдберри" 12 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 18-го и 24-го купонных периодов.

Девелопер "Джи-групп" 21 сентября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,25-14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,03-15,59% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 6-го купона и по 15% - в даты окончания 7-12-го купонов. Техразмещение запланировано на 26 сентября.

АО "Бизнес альянс" в третьей декаде сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов - 15,5% годовых, 5-6-го - 14,5% годовых, 7-8-го - 14% годовых, 9-12-го - 13,5% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 15,44% годовых, купоны квартальные.

АО "Почта России" установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12% годовых. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых, по выпуску 19 сентября предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 21-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 18,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные. Ставки 1-48-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал начиная с 21-го купона. Московская биржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АО "Управляющая компания "ОРГ" выкупило по оферте 31 тыс. 964 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 25% эмиссии. Компания в апреле текущего года завершила размещение выпуска номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,856 млн рублей. Размещение 3-летнего выпуска началось 27 июня 2022 года. УК "ОРГ" установила ставку 1-7-го купонов на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов - на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. Эмитент выставил по выпуску 4 оферты по соглашению с владельцами: на 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 4 декабря 2023 года. В каждую из дат исполнения оферты может быть приобретено до 25% от общего объема размещенных облигаций.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 5 млн 810,637 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ДОМ.РФ выкупил 96,84% выпуска. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 10,51% годовых. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года, начиная с марта 2031 года предусмотрена амортизация.