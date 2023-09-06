ИСПРАВЛЕНО: Цены коротких ОФЗ, скорее всего, будут снижаться в среду - ПСБ

Котировки коротких рублевых гособлигаций, скорее всего, будут снижаться на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"В центре внимания рынка во вторник был отчет ЦБ РФ, в котором аналитики регулятора указывают о необходимости удерживать ключевую ставку на высоком уровне продолжительное время. На этом фоне доходности коротких ОФЗ резко выросли на 32 б.п. - до 11,05% и 11,19% годовых по 1- и 2-летним ОФЗ. При этом доходность 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п. - до 11,41% годовых - продолжительная жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) должна снизить долгосрочные инфляционные риски, - отмечает эксперт в комментарии. - Ожидаем, что по итогам заседания в следующую пятницу (15 сентября) Банк России подтвердит данные тезисы и кривая госбумаг может перейти к легкой инверсии за счет роста доходности годовых ОФЗ ближе к 12% годовых. При этом вопрос дальнейшего повышения ставки на фоне продолжающегося ослабления рубля и жесткой риторики регулятора остается открытым. На наш взгляд, регулятору необходимо применить комплекс мер для стабилизации ситуации помимо сохранения жесткой ДКП".

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