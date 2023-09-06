Рост цен на нефть в целом может продолжиться до конца 2023г - Freedom Finance Global

Рост цен на нефть марки Brent в целом может продолжиться до конца текущего года, возможно превышение уровня в $100 за баррель, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Цена нефти марки Brent на Лондонской товарной бирже (ICE) на торгах 5 сентября достигала $90 за баррель, хотя продержалась на этом уровне недолго. Поводом для скачка котировок стали заявления России и Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца 2023 года при ежемесячном пересмотре его параметров. Остальные участники сделки ОПЕК+ продолжают соблюдать установленные ранее квоты на сокращение добычи. Одновременно спрос на нефть усиливается в Китае и Индии. Меры Пекина по стимулированию экономики позволяют рассчитывать на продолжение этой тенденции, при том что предложение будет ограниченным, - пишет эксперт в обзоре. - На этом фоне котировки нефти марки Brent к концу текущего года будут способны превысить не только отметку $90, но и $100 за баррель. Одновременно продолжает сокращаться дисконт Urals к Brent. По нашей оценке, минимальная цена российского сырья при достижении котировками североморской нефти $90 составит $72 за баррель. Это обеспечит увеличение нефтегазовых доходов бюджета РФ до конца 2023 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.