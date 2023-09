Nikkei поднимается уже восьмую сессию подряд

Уолл-стрит снизилась во вторник из-за слабых статданных из КНР и Европы. Азиатские рынки акций снижаются в среду, за исключением Японии. Цены на нефть стабильны в среду утром.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.

"Настроение по поводу Китая снова ухудшилось, поскольку последние данные указывают на замедление роста экономики", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

"Эти данные нивелировали чувство облегчения от того, что проблемный китайский застройщик Country Garden сумел выплатить проценты по долгу. Кажется, Китай делает один шаг вперед, а затем два назад", - добавила она.

Тем временем в еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.

"Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных", - сказал Уоллер в интервью CNBC.

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.

Участники рынка также ждали публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.

Акции сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. (SPB: ABNB) (SPB: ABNB) подорожали на 7,2%, инвестиционной фирмы Blackstone Inc. - на 3,6% на новости, что бумаги этих двух компаний будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 с 18 сентября.

Их акции заменят в индексе бумаги страховщика Lincoln National (SPB: LNC) (SPB: LNC) и производителя потребительских товаров Newell Brands (SPB: NWL) (SPB: NWL). Капитализация Lincoln снизилась на 3,3%, рыночная стоимость Newell опустилась на 4,9%.

Котировки акций KLA Corp. (SPB: KLAC) (SPB: KLAC) увеличились на 1,1%. Американский производитель полупроводникового оборудования повысил квартальные дивиденды на 11,5% и объявил об увеличении объема программы обратного выкупа акций на $2 млрд.

Бумаги нефтедобывающей компании Chevron Corp. (SPB: CVX) (SPB: CVX) подорожали на 1,3% на фоне подъема нефтяных котировок.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,56% и составил 34641,97 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции сети аптек Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подешевевшие на 3%, и бумаги Merck & Co. (SPB: MRK), снизившиеся в цене на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,42% - до 4496,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,08% и составил 14020,95 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду вслед за спадом на Уолл-стрит накануне, растет только японский рынок.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличилось на 0,49%. Он поднимается уже восьмую сессию подряд.

Лидером роста в Токио выступают акции Mitsui E&S, дорожающие на 7,4%. Также активно повышаются котировки бумаг Mazda Motor (+5%), Mitsubishi Heavy Industries (+3,8%), Dai-ichi Life Holdings (+3,5%), Kawasaki Heavy Industries (+2,9%), Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Advantest (+2,7% у обеих) и Mitsubishi Motors (+2,4%).

При этом бумаги Nippon Yusen дешевеют на 2,4%, Mitsubishi Logistics - на 1,6%, Mitsui O.S.K. Lines и Sharp - на 1,3%.

Инвесторы также ожидают публикации в пятницу окончательных данных об изменении ВВП Японии во втором квартале.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,14%, гонконгский Hang Seng - на 0,38%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительное снижение показывают котировки акций производителя электроники Lenovo - на 4,5%. Капитализация разработчика видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) уменьшается на 2,6%, интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,4%.

Вместе с тем рыночная стоимость девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) взлетела на 21,8%. Во вторник эта компания провела процентные выплаты по двум выпускам номинированных в долларах США облигаций, что позволило ей избежать дефолта, писала Financial Times со ссылкой на сообщение одного из держателей этих бондов.

Бумаги аффилированной с этим застройщиком Country Garden Services Holdings дорожают на 5,2%. Капитализация других девелоперов также растет: Longfor Group - на 5,2%, China Overseas Land & Investment - на 2,2%, Henderson Land Development - на 1,2%, Hang Lung Properties - на 0,8%.

Цена акций CNOOC повышается на 0,9%, Ping An Insurance (Group) Co. of China - на 0,8%, BYD Co. - на 0,7%.

При этом в четверг рынок ждет публикации статистики внешнеторгового баланса Китая за август, а в субботу - данных о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за тот же месяц.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК уменьшился на 0,65%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижаются на 1%, сталелитейной Posco - на 1,3%.

Автопроизводитель Hyundai Motor, напротив, прибавляет в рыночной стоимости 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:27 МСК опустился на 0,81%, несмотря на выход сильных статданных.

Экономика Австралии во втором квартале 2023 года выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Австралийского бюро статистики. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП страны также увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Австралийская экономика растет семь кварталов подряд.

Акции производителя упаковки и тары Orora рухнули в цене на 17,1%. Накануне стало известно, что эта компания покупает специализирующуюся на выпуске стеклянных бутылок премиум-класса Saverglass у американской инвесткомпании Carlyle Group в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) в 1,29 млрд евро.

Бумаги Macquarie Group дешевеют на 3,1%, Rio Tinto - на 1,3%, BHP - на 0,1%.

Цены на нефть стабильны в среду после подъема накануне до максимумов с ноября прошлого года на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $90,03 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (1,2%) до $90,04 за баррель, максимума с 16 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,03%), до $86,66 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,14 (1,3%), до $86,69 за баррель, самого высокого значения с 15 ноября.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

"Дальнейшие ограничения поставок будут поддерживать цены на нефть, - говорится в обзоре аналитиков ANZ Group Holdings Ltd. - Мы, вероятно, увидим существенное сокращение запасов нефти в результате этих ограничений".