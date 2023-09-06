Бумаги Ozon выглядят недооцененными - SberCIB

Бумаги Ozon выглядят недооцененными, несмотря на рост котировок ADS эмитента почти в два раза с начала 2023 года, считают старший аналитик SberCIB Investment Research Максим Кондратьев и аналитик Дмитрий Трошин.

"Мы ожидаем, что компания в среднесрочной перспективе будет придерживаться стратегии роста. В связи с этим прибыль и денежный поток будут под давлением, однако, по нашим оценкам, денежных средств на счетах будет достаточно, и дополнительное финансирование не потребуется. Позитивно оцениваем инициативы Ozon, направленные на увеличение доли рынка, и ожидаем, что с 2025 года эмитент будет генерировать существенный денежный поток, - указывают эксперты в комментарии. - Коэффициент "цена/выручка 2022" у Ozon был равен 2,2 при росте GMV на 86%. Показатель "цена/выручка 2023о" сейчас составляет 1,4 при сопоставимых прогнозируемых темпах роста GMV. Таким образом, несмотря на рост котировок бумаг компании почти в два раза с начала текущего года, акции компании выглядят недооцененными".

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