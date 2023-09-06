Возможно давление на нефтяные цены в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно давление на котировки нефти марки Brent в ближайшие дни, при этом среднесрочно уровни в районе $90 за баррель могут оказаться устойчивыми, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть марки Brent во вторник достигли $90 за баррель, впервые с ноября 2022 года. Катализатором стали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия продлят добровольные сокращения поставок до конца 2023 года. Рынок ожидал продления, но только на октябрь, поэтому новость позитивно подействовала на котировки, - указывают эксперты в обзоре. - Между тем уход с горизонта ключевого драйвера может способствовать фиксации прибыли спекулянтами, что окажет давление на цены в ближайшие дни. Даже если полноценной коррекции удастся избежать, на краткосрочной дистанции дальнейший рост выглядит маловероятным. Фьючерсы на нефть марки Brent сделали мощный рывок за последние семь дней, после такого импульса логично будет увидеть разрядку. Тем не менее среднесрочно цены в районе $90 за баррель вполне могут оказаться устойчивыми".

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