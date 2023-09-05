Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 5 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,06% от номинала (доходность - 9,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не продемонстрировали яркой динамики - их котировки выросли за день всего на 2 базисных пункта - до 68,07% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов); цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 34,89% от номинала (доходность - 15,27% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 16 базисных пунктов - до 55,46% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 28,98% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 38 базисных пунктов - до 53,04% от номинала (доходность выросла на 25 базисных пунктов и составила 22,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 23 базисных пункта, подорожав до 51,5% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов, составив 18,79% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 92,84% от номинала (его доходность выросла до 308,5% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 16 базисных пунктов, составив 65,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение на фоне публикации слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение - до 53,6 пункта. Тем временем в еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Участники долговых рынков также ждут публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.