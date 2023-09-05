Коррекцию рынка акций РФ вниз вслед за миром сгладила выросшая нефть, Русолово лидировало по оборотам

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, откат сдерживался выросшей нефтью (Brent подскочила до $91 за баррель) на новостях о продлении ограничения добычи Саудовской Аравией. Индекс Мосбиржи удержался выше 3260 пунктов после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года в районе 3290 пунктов; раллировали бумаги золотодобывающих компаний, акции "Русолово" лидировали по оборотам на Мосбирже.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3264,43 пункта (-0,1%, максимум сессии - 3287,34 пункта), индекс РТС - 1050,99 пункта (-1,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,84 рубля (+0,97 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "ОК "Русал"" (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник продемонстрировал смешанную динамику "фишек". В числе факторов поддержки выступили продолживший слабеть рубль и выросшие цены на нефть Brent, которые превысили $90 за баррель.

Внешний фон был слабым, зарубежные биржевые индексы преимущественно снижались. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin в минувшем месяце сократился до минимума с начала года - 51,8 пункта. Это заметно ниже прогнозных 53,6 пункта и июльских 54,1 пункта. Аналогичный индекс PMI в еврозоне в августе отошел в область спада (менее 50 пунктов), снижение показателя здесь также оказалось хуже прогноза, полагает эксперт.

Тем не менее, по словам Бахтина, текущая конъюнктура оставляет пространство для движения российского рынка вверх. "Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 6 сентября - 3200-3300 пунктов", - отмечает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Россия и Саудовская Аравия подняли нефтяные цены выше $90 за баррель Brent, что вкупе с ослаблением рубля сдержало рынок акций от ощутимой коррекции.

"Котировки нефти подскочили вверх после того, как Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения нефтедобычи в размере 1 млн б/с, а Россия - на 300 тыс. б/с до конца 2023 года. Сокращения будут пересматриваться ежемесячно. Рынок ждал подобного объявления, и теперь при способности удержать отметку $90 за баррель Brent может взять курс на следующее сопротивление $91,5 за баррель", - полагает аналитик.

Минфин РФ во вторник сообщил, что с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу, до 13,25 млрд руб. По прогнозам Минфина, федеральный бюджет в сентябре может получить дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 279,12 млрд руб.

Минфин также сообщил, что исходит из того, что оферта "ЛУКОЙЛа" по выкупу акций у нерезидентов, как и обещали ранее в самой компании, не повлияет на валютный рынок РФ благодаря использованию средств на зарубежных счетах.

Опубликованные во вторник окончательные данные по деловой активности в секторе услуг стран еврозоны за август оказались хуже прогнозов и показали ее замедление. В производственном секторе еврозоны, согласно данным за июль, при этом сохраняется дефляция, указывающая на слабость отрасли. В то же время глава ЕЦБ Лагард в ходе очередного выступления подчеркнула, что центральные банки недооценили постоянство потребительской инфляции и должны принимать эффективные меры по борьбе с ростом цен.

Рублевый индекс МосБиржи благодаря нефтегазовым экспортерам сохраняет уверенность в условиях более высоких цен на "черное золото" и ослабления рубля. Нефтяные котировки при поддержке России и Саудовской Аравии прокладывают себе дорогу наверх и на текущих вершинах могут быть подвержены главным образом рискам фиксации краткосрочной прибыли, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, поддержку российскому рынку оказали акции нефтяников, а металлурги выступили аутсайдерами.

"Бумаги нефтяников пользуются спросом на фоне крайне благоприятной ситуации с курсом рубля и высокими ценами на нефть. Кроме того, нефтяники получили рекордные 185,9 млрд руб. выплат по топливному демпферу в августе. С начала года выплаты составляют уже 838,9 млрд руб.", - отмечает аналитик.

Слабость акций металлургов стоит отнести на счет неуверенности в китайском спросе, полагает Кочетков. Кроме того, на торгах во вторник промышленные металлы преимущественно снижаются. В РФ также есть негативные сигналы в виде возможности повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%. Соответственно, это отразится на строительных компаниях и на поставщиках материалов для них.

Акции ТМК (-4%) просели после дивидендной отсечки, снижаются бумаги "РусАгро" (MOEX: AGRO) (-3,3%), поскольку, по словам Кочеткова, переговоры глав государств РФ и Турции не привели к какому-либо прорыву по вопросу "зерновой сделки". Также под давлением расписки VK (MOEX: VKCO) (-0,9%) после повышения накануне, когда компания объявила о запуске приложения "VK Видео".

Рубль пока не может стабилизироваться. Минфин РФ объявил, что в период с 7 сентября по 5 октября ежедневно на покупку золота и валюты будет направляться до 13,15 млрд руб. (276,16 млрд руб. на весь период). При столь резком увеличении объема закупок сложно ожидать от рубля какой-либо положительной динамики, если только не будут приняты дополнительные меры, полагает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, от глубокой коррекции рынок акций удержало повышение цен на сырье.

Нефть Brent превысила $90 на заявлениях Саудовской Аравии и России о продлении добровольного сокращения добычи до конца текущего года.

Мировые резервные валюты во вторник подорожали по отношению к рублю на фоне заявлений Минфина об увеличении с 7 сентября объемов покупок иностранной валюты в бюджет и ФНБ до 13,15 млрд руб. в день, или в семь раз по сравнению с августовским значением. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 6 сентября: диапазон 3200-3300 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, российский рынок акций во вторник умеренно скорректировался после обновления индексом МосБиржи максимума года за счет ослабления рубля. Внеочередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в августе лишь ненадолго сдержало ослабление рубля - сейчас оно возобновилось и идет умеренными темпами: курс доллара уже вырос с августовского минимума 93 руб./$1 до 98 руб./$1.

Тем не менее, отдельные эмитенты из "второго" и "третьего" эшелонов продолжают "выстреливать". Например, во вторник акции ПАО "Русолово" (+27,6%) стали лидерами по оборотам торгов на Мосбирже, обогнав основные "фишки". Также повышенный объем торгов наблюдался в акциях ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,9%) и ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+39,9%).

Для индекса МосБиржи целью роста остается высота 3300 пунктов, которая может быть достигнута после локальной коррекции, полагает Лапшина.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снизились на 0,1-0,3%), в США динамика смешанная (индекс Nasdaq к 18:50 МСК подрос на 0,1%, Dow и S&P 500 просели на 0,2%).

ВВП Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены возобновили рост после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $91,01 за баррель (+2,3% и -0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $87,89 за баррель (+2,8% к уровню пятницы).

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении. "Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью снижения или увеличения производства", - говорится в сообщении.

Это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-6,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-5,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-5,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4%, до 260,1 рубля; дивиденды за 1 полугодие - 13,45 рубля на бумагу), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (+39,9% и +20,1% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+36,8%), ПАО "Русолово" (+27,6%, объем торгов превысил 10,206 млрд рублей), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+23,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+19,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+17%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+14,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+14,7%), акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+14,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 69,98 млрд рублей (из них 7,58 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,63 млрд рублей на акции "Газпрома").