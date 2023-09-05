Инвестбанк Синара возобновил анализ ВТБ с рекомендацией "покупать" для его акций

Инвестиционный банк "Синара" возобновил аналитическое освещение ВТБ с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 0,033 руб. за штуку.

"Мы возобновляем анализ ВТБ c осторожным оптимизмом: банк полностью признал убытки в 2022 году и сейчас демонстрирует высокую рентабельность, - пишет эксперт Ольга Найденова. - С ростом ставок рентабельность, вероятнее всего, снизится, но останется в области двузначных чисел. Акциям, которые торгуются с P/E и P/BV 2024П на уровнях 3,4 и 0,5 соответственно, мы присваиваем рейтинг "покупать" с целевой ценой 0,033 руб. за штуку. Катализаторы: публикация отчетности за 9М23 и стратегические инициативы".

Полученная целевая цена на уровне 0,033 руб. за акцию предполагает рост на 14% до конца года, подчеркивает аналитик. Сейчас акции стоят на 32% дешевле, чем в среднем в 2018-2021 годах, притом что ожидаемая в 2023-2025 годах прибыль в расчете на акцию практически совпадает со средним ее значением за эти годы. ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов в 2025 году при распределении прибыли за 2024 год, дивидендная доходность, по оценкам стратегов инвестбанка "Синара", составит 11,5%.

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