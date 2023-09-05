"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций China Coal Energy до HKD6,8

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайской угледобывающей компании China Coal Energy Co. на 15% - до 6,8 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами на фоне итогов эмитента за первое полугодие 2023 года.

"Падение цен на уголь и углехимию сказалось на финансовых показателях, но мы видим потенциал роста бизнеса за счет расширения мощностей для выпуска высококачественной продукции", - отмечают аналитики.

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