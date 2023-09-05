Рынок акций РФ утром поднялся к 2380п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, раллирует на оборотах Русолово

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост, индекс Мосбиржи протестировал отметку 2380 пунктов (новый максимум с февраля 2022 г.) за счет ослабления рубля, в то время как на внешних рынках наметилась коррекция после роста. Раллируют на высоких оборотах акции ПАО "Русолово" в отсутствие новостей.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3276,15 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3281,02 пун6кта), индекс РТС просел до 1057,35 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 97,58 рубля (+0,71 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, во вторник поддержку индексу Мосбиржи оказывает ослабление рубля, которому не помогают ни убеждения экспортеров в продаже экспортной выручки, ни повышение ключевой ставки ЦБ, ни замедление понедельной инфляции, ни рост цен на нефть. Психологический эффект роста курса к рубежу 100 руб./$1 может спровоцировать эффект активных продаж рублевых активов, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, экономика Китая вновь приносит неприятные сюрпризы в виде снижения темпов роста деловой активности в сфере услуг. Нефть незначительно дешевеет, но от сильного снижения ее защищают действия ключевых производителей. В остальном рынки начнут постепенно переключаться на предстоящие в сентябре заседания мировых центральных банков. Российские акции пока скорее склонны к консолидации, так как внешний фон не предполагает активных покупок.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов, поддерживающим фактором продолжит выступать выросшая нефть, а также теряющий позиции рубль. "Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рубль и нефть продолжат поддерживать рынок акций.

Доллар ушел выше 97 руб./$1. По его мнению, все говорит о том, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ и договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили темпы падения рубля, но принципиально ситуацию не изменили - объем спроса на валюту по-прежнему превышает ее предложение.

Мосбиржа сообщила о росте оборотов торгов в августе почти на 57% относительно прошлогоднего показателя. Но ее акции отреагировали на это довольно слабо, подорожав всего на 0,4%. В любое время агрессивный спрос может вернуться в Мосбиржу, но пока акции топчутся на сопротивлении. Пробой преграды откроет им дорогу в район исторических максимумов 190 руб., полагает Антонов.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Таким образом, ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года. Решение банка совпало со средним прогнозом аналитиков, которые принимали участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal.

ВВП Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

На нефтяном рынке днем во вторник цены отошли от локальных максимумов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $88,21 за баррель (-0,9% и -0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $85,25 за баррель (-0,4% к уровню пятницы).

Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.

Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+28,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+26,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+18,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+13,8%), "Русолово" (+13,2%, объем торгов превысил 2,11 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 13,99 млрд рублей (из них 1,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").