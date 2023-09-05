.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром поднялся к 2380п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, раллирует на оборотах Русолово
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%
Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Как сообщил...
 
За полгода в российские офшоры переехало 87 компаний
За 1-е полугодие т.г. в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском переехало 87 компаний - это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда там зарегистрировались 34 организации,...
 
Правительство против сезонного перевода часов
Правительство не поддержало восстановление сезонного перевода времени. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на законопроект "Об исчислении времени", пишет "Российская газета". Авторы проекта закона намеревались восстановить переход...
 
05 сентября 2023 года 11:37

Рынок акций РФ утром поднялся к 2380п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, раллирует на оборотах Русолово

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост, индекс Мосбиржи протестировал отметку 2380 пунктов (новый максимум с февраля 2022 г.) за счет ослабления рубля, в то время как на внешних рынках наметилась коррекция после роста. Раллируют на высоких оборотах акции ПАО "Русолово" в отсутствие новостей.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3276,15 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3281,02 пун6кта), индекс РТС просел до 1057,35 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 97,58 рубля (+0,71 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, во вторник поддержку индексу Мосбиржи оказывает ослабление рубля, которому не помогают ни убеждения экспортеров в продаже экспортной выручки, ни повышение ключевой ставки ЦБ, ни замедление понедельной инфляции, ни рост цен на нефть. Психологический эффект роста курса к рубежу 100 руб./$1 может спровоцировать эффект активных продаж рублевых активов, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, экономика Китая вновь приносит неприятные сюрпризы в виде снижения темпов роста деловой активности в сфере услуг. Нефть незначительно дешевеет, но от сильного снижения ее защищают действия ключевых производителей. В остальном рынки начнут постепенно переключаться на предстоящие в сентябре заседания мировых центральных банков. Российские акции пока скорее склонны к консолидации, так как внешний фон не предполагает активных покупок.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов, поддерживающим фактором продолжит выступать выросшая нефть, а также теряющий позиции рубль. "Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтения акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рубль и нефть продолжат поддерживать рынок акций.

Доллар ушел выше 97 руб./$1. По его мнению, все говорит о том, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ и договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили темпы падения рубля, но принципиально ситуацию не изменили - объем спроса на валюту по-прежнему превышает ее предложение.

Мосбиржа сообщила о росте оборотов торгов в августе почти на 57% относительно прошлогоднего показателя. Но ее акции отреагировали на это довольно слабо, подорожав всего на 0,4%. В любое время агрессивный спрос может вернуться в Мосбиржу, но пока акции топчутся на сопротивлении. Пробой преграды откроет им дорогу в район исторических максимумов 190 руб., полагает Антонов.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Таким образом, ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года. Решение банка совпало со средним прогнозом аналитиков, которые принимали участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal.

ВВП Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

На нефтяном рынке днем во вторник цены отошли от локальных максимумов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $88,21 за баррель (-0,9% и -0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $85,25 за баррель (-0,4% к уровню пятницы).

Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.

Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+28,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+26,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+18,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+13,8%), "Русолово" (+13,2%, объем торгов превысил 2,11 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 13,99 млрд рублей (из них 1,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 сентября 2023 года 12:26
Возможна краткосрочная коррекция котировок нефти до $86/барр. - "Финам"
Возможна краткосрочная коррекция вниз котировок нефти марки Brent до уровня $86 за баррель, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Котировки нефти в начале текущей недели достигали отметки $89 за баррель - это самый высокий уровень с середины января текущего...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 12:00
Инвестбанк Синара возобновил анализ ВТБ с рекомендацией "покупать" для его акций
Инвестиционный банк "Синара" возобновил аналитическое освещение ВТБ с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 0,033 руб. за штуку. "Мы возобновляем анализ ВТБ c осторожным...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 11:42
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций China Coal Energy до HKD6,8
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайской угледобывающей компании China Coal Energy Co. на 15% - до 6,8 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами на фоне...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 11:22
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Московской биржи
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 185 руб. за штуку на фоне позитивных прогнозов прибыли по итогам 2023 года, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мосбиржа" опубликовала результаты торгов за август 2023 года. Общий оборот вырос на 57% г/г и на 23%...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 11:01
Котировки акций Мосбиржи могут обновить исторический максимум - Freedom Finance Global
Котировки акций "Московской биржи" могут обновить исторический максимум, достигнув уровня 192,63 рубля за штуку, на фоне повышения объема торгов на российском фондовом рынке, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Несмотря на уход с российского финансового рынка нерезидентов из...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 10:46
Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ во вторник - ПСБ
Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Инвесторы в понедельник продолжили переоценивать стоимость коротких ОФЗ после пятничных комментариев ЦБ - доходность годовых бумаг...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 10:33
Ближайшая цель для индекса Мосбиржи - 3300 пунктов - "БКС МИ"
Ближайшей целью для индекса Мосбиржи во вторник является отметка 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Позитив, наблюдавшийся в понедельник, может поспособствовать сохранению тренда и в остальные дни, однако с меньшими темпами роста, - допускает эксперт....    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 10:21
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $88-89/барр. во вторник- SberCIB
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $88-89 за баррель во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Курс рубля может закрепиться около уровня 97,5 руб./$1 во вторник, прогнозируют в SberCIB. Эксперты инвестбанка отмечают, что в понедельник обороты торгов на...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 10:09
Вероятно продолжение ослабления рубля на торгах во вторник - ПСБ
Вероятно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США на торгах во вторник, при этом возможное преодоление уровней 97,8-98,2 руб./$1 технически откроет дорогу для возврата к пикам года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Торговая активность в ключевых валютных парах...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 10:09
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - выступление главы ЕЦБ Лагард (10:00 МСК) и других представителей регулятора; - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 09:55
Рубль и нефть продолжат поддерживать рынок акций РФ во вторник - "Алор Брокер"
Падающий по отношению к основным мировым валютам рубль и дорожающая нефть марки Brent продолжат поддерживать российский рынок акций на торгах во вторник, сообщается в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Все говорит о том, что...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 09:47
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возобновившегося обесценения рубля, что усиливает ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 09:43
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3260-3300п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов на торгах во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Поддерживающим фактором продолжат выступать рост цен на нефть, а также теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 09:33
Предложения валюты все еще не хватает для стабилизации курса рубля - БКС Экспресс
Предложения валюты на рынке пока все еще не хватает для стабилизации курса рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Развернуть рубль пока не помогают ни договоренности с экспортерами по продаже экспортной выручки, ни повышение ключевой ставки, ни замедление...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 09:23
Возможно снижение цены акций Whoosh на 8-14% в ближайшее время - Freedom Finance Global
Возможно снижение котировок акций Whoosh на 8-14% (до 210-225 рублей) в ближайшее время, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Цена бумаги отскочила вверх на торгах в понедельник, несмотря на неблагоприятную для кикшеринга новость о том, что в Госдуму внесено предложение о...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.