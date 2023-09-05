Котировки акций Мосбиржи могут обновить исторический максимум - Freedom Finance Global

Котировки акций "Московской биржи" могут обновить исторический максимум, достигнув уровня 192,63 рубля за штуку, на фоне повышения объема торгов на российском фондовом рынке, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Несмотря на уход с российского финансового рынка нерезидентов из "недружественных" стран, объемы торгов активно увеличиваются благодаря российским розничным инвесторам. Увеличение объема торгов в текущем году объясняется тем, что дивидендная доходность ряда российских эмитентов превышает доходность по банковским вкладам, а также высоким потенциалом роста котировок акций с учетом эффекта базы прошлого года, когда они обвалилась на 20-40%. Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности отечественного фондового рынка выступает постепенное восстановление финансовых показателей компаний по мере трансформации экономики и бизнеса в стране, - пишет эксперт в обзоре. - Повышение объемов торгов благоприятно для комиссионных доходов "Московской биржи", которые во втором квартале выросли на 48,1% г/г (до 11,93 млрд руб.). По итогам текущего квартала этот рост немного замедлится с учетом эффекта прошлогодней базы и составит примерно 30-35% г/г. На этом фоне котировки акций эмитента способны обновить исторический максимум, достигнув 192,63 рубля".

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