Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Инвесторы в понедельник продолжили переоценивать стоимость коротких ОФЗ после пятничных комментариев ЦБ - доходность годовых бумаг выросла на 11 б.п., до 10,73% годовых, 2-летних - на 7 б.п., до 10,87% годовых, напоминает эксперт. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ практически не изменились.

"Кривая продолжает становиться более плоской с ростом ожиданий более продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне, - констатирует Грицкевич. - Пока наш прогноз остается без изменений: ожидаем сохранения ключевой ставки в размере 12% до конца года; на текущий момент статистической информации недостаточно для пересмотра прогноза в сторону повышения ставки. Вместе с тем, к заседанию ЦБ (15 сентября) будут доступны расширенные данные по инфляции за август, которые могут повлиять на финальное решение регулятора. Ситуация на валютном рынке также пока складывается не в пользу снижения проинфляционных рисков - во вторник ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг".

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