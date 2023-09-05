Ближайшая цель для индекса Мосбиржи - 3300 пунктов - "БКС МИ"

Ближайшей целью для индекса Мосбиржи во вторник является отметка 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Позитив, наблюдавшийся в понедельник, может поспособствовать сохранению тренда и в остальные дни, однако с меньшими темпами роста, - допускает эксперт. - Помешать этому могут меры, принимаемые для противодействия ослаблению рубля. Дешевый рубль служит одним из важнейших катализаторов для роста российского рынка, его отсутствие может вызвать резкую коррекцию. Тем временем американский индекс S&P приближается к уровням предыдущего максимума, что может негативно сказаться на котировках".

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