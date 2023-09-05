Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $88-89/барр. во вторник- SberCIB

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $88-89 за баррель во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля может закрепиться около уровня 97,5 руб./$1 во вторник, прогнозируют в SberCIB. Эксперты инвестбанка отмечают, что в понедельник обороты торгов на валютном рынке сократились, и это говорит о том, что продажи иностранной валюты экспортерами снизились, несмотря на рост цен на нефть.

"Доходности рублевых гособлигаций в понедельник в среднем повысились еще на 5 б.п. Скорее всего, российский рынок госдолга закладывает в доходности вероятность более длительного сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне и повышенные премии на аукционах ОФЗ. Во вторник тенденции последних дней могут продолжиться", - указывают аналитики в комментарии.

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