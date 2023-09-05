Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- выступление главы ЕЦБ Лагард (10:00 МСК) и других представителей регулятора;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август (10:15-11:30 МСК);

- Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу (12:00 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны в июле (12:00 МСК);

- производственные заказы США в июле (17:00 МСК).

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