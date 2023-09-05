Вероятно продолжение ослабления рубля на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США на торгах во вторник, при этом возможное преодоление уровней 97,8-98,2 руб./$1 технически откроет дорогу для возврата к пикам года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Торговая активность в ключевых валютных парах снизилась в понедельник, отражая сокращение предложения валюты со стороны экспортеров. Ввиду отсутствия регуляторных мер стабилизации валютного рынка дисбалансы спроса и предложения остаются определяющими: более устойчивый спрос на доллар со стороны импорта и спекулятивных участников при ограниченных объемах продаж экспортерами поддерживает тенденцию к плавному ослаблению рубля несмотря на комфортные ценовые уровни на рынке нефти, - отмечает аналитик в комментарии. - Сдержанное давление на рубль сохраняется и во вторник утром. Доллар преодолел 97 руб./$1, отыграв половину волны снижения середины августа, вызванной экстренным поднятием Банком России ключевой ставки. Полагаю, что в отсутствие новых вводных американская валюта постарается удержаться выше 97 руб./$1 и продвинуться к следующему сопротивлению (зоне 97,8-98,2 руб./$1), преодоление которой технически открывает пространство для возврата к пикам года".

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