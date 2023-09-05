Рубль и нефть продолжат поддерживать рынок акций РФ во вторник - "Алор Брокер"

Падающий по отношению к основным мировым валютам рубль и дорожающая нефть марки Brent продолжат поддерживать российский рынок акций на торгах во вторник, сообщается в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Все говорит о том, что повышение ключевой ставки и договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили темпы падения рубля, но принципиально ситуацию не изменили - объем спроса на валюту по-прежнему превышает ее предложение, - указывает эксперт. - Судя по характеру торгов, фондовый рынок начал проявлять больше осторожности. По сильно росшим ранее бумагам периодически прокатываются волны фиксации прибыли. Такая тенденция продолжится и дальше", - отмечает аналитик.

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