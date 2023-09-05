Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возобновившегося обесценения рубля, что усиливает ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовых биржах США 4 сентября не проводились в связи с праздничным днем (День труда).

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только японский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,3%. Он растет уже седьмую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК уменьшился на 0,2%. Экономика Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Таким образом, ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года. Решение банка совпало со средним прогнозом аналитиков, которые принимали участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно около многомесячных максимумов утром во вторник. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $88,75 за баррель, что на 0,28% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,5% - до $89 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,25% и составили $85,76 за баррель. В понедельник основные торги не проводились в связи с выходным днем в США.

Поддержку нефтяным ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе. Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь. При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок ФРС, что также укрепляет рыночный оптимизм.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 сентября выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,328 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,978 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,15% и составил 107,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (2-4 сентября) потерял 0,07%, опустившись до 862,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,95%), "АФК Система-1Р-09" (-0,75%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,69%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,35%), "Транснефть-001P-08" (+0,17%) и "Роснефть БО-05" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Контрол лизинг" полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны по выпуску ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купона, в результате дюрация составит около 2,67 года. Заем размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной МосБиржей в октябре 2021 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Дарс-девелопмент" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,87% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Техразмещение запланировано на 7 сентября. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) планирует 7 сентября начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002MC-02 с офертой через год объемом 200 млн рублей. Размещение будет проходить только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-го купона - 16,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 18,1% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд рублей.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) планирует 11 сентября начать размещение цифровых облигаций для физических лиц, данное размещение станет дебютным среди облигаций корпоративного сектора. Размещение будет проходить на платформе Московской биржи "Финуслуги". Планируемый объем выпуска - 3 млрд рублей, цена размещения - 100% от номинала (1 тыс. рублей - ИФ). По выпуску будут предусмотрены квартальные купоны, ставка купонов пока не раскрывается. Размещение и погашение осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (за вычетом НДФЛ). Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через Финуслуги напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.

АО "Автобан-финанс" установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 10% годовых. Компания разместила 5-летние облигации на 3 млрд рублей в сентябре 2021 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых до оферты с исполнением 15 сентября 2023 года.