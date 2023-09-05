Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3260-3300п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов на торгах во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поддерживающим фактором продолжат выступать рост цен на нефть, а также теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы продолжаем отдавать предпочтениям акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста", - отмечает главный аналитик банка в комментарии.

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