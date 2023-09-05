Предложения валюты все еще не хватает для стабилизации курса рубля - БКС Экспресс

Предложения валюты на рынке пока все еще не хватает для стабилизации курса рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Развернуть рубль пока не помогают ни договоренности с экспортерами по продаже экспортной выручки, ни повышение ключевой ставки, ни замедление понедельной инфляции до всего лишь +0,03%, ни рост цен на нефть. Среднесрочно ожидаем пару доллар/рубль ниже текущих отметок, но локально предложения валюты пока все еще не хватает, чтобы стабилизировать курс", - пишет аналитик.

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