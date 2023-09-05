Nikkei 225 растет седьмую сессию подряд

Фондовые индексы Азии снижаются во вторник за исключением японского. Цены на нефть движутся разнонаправленно во вторник утром.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только японский рынок.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличилось на 0,05%. Он растет уже седьмую сессию подряд.

Повышение котировок демонстрируют акции таких компаний, как Sharp (+2,3%), Kawasaki Kisen Kaisha (+2,1%), Sumitomo Pharma Co. (+1,8%), Olympus Corp. (+1,7%).

При этом вслед за снижением цен на металлы дешевеют бумаги сталепроизводителей JFE Holdings (-6,4%) и Nippon Steel (-0,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительное снижение показывают акции сайта путешествий Trip.com Group - на 6,7%, энергетической ENN Energy - на 6,4%, девелоперов China Resources Land и Longfor Group Holdings - на 4,8% и 3,4% соответственно, а также производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,5%.

Между тем дорожают бумаги чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 1,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,5%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК уменьшился на 0,2%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижаются на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Таким образом, ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.

Решение банка совпало со средним прогнозом аналитиков, которые принимали участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal.

В число лидеров снижения входят акции компаний, добывающих драгоценные металлы, включая Silver Lake Resources и St. Barbara, подешевевшие на 4,2% и 4% соответственно.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,2% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно около многомесячных максимумов утром во вторник.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск составляет $88,87 за баррель, что на 13 центов (0,15%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,45 (0,5%) - до $89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 32 цента (0,37%) и составили $85,87 за баррель. В понедельник основные торги не проводились в связи с выходным днем в США (День труда).

Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.

Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.

Дополнительным позитивным фактором остаются новости о неожиданном повышении активности в производственном секторе китайской экономики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 в июле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал подъем до 49,3 пункта. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.