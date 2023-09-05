Возможно снижение цены акций Whoosh на 8-14% в ближайшее время - Freedom Finance Global

Возможно снижение котировок акций Whoosh на 8-14% (до 210-225 рублей) в ближайшее время, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Цена бумаги отскочила вверх на торгах в понедельник, несмотря на неблагоприятную для кикшеринга новость о том, что в Госдуму внесено предложение о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) посредством установки на них госномеров, ведения видеонаблюдения для фиксации несоблюдения правил эксплуатации с привлечением нарушителей к административной и уголовной ответственности (на новостях о планах ужесточить регулирование сектора стоимость акций Whoosh на прошлой неделе упала на 10,06%), отмечает эксперт.

"Регулированием эксплуатации электросамокатов и других подобных транспортных средств власти занялись во втором квартале 2023 года, тогда был установлен предел разрешенной скорости 25 км/ч. Выполнение этих нормативов кикшеринговыми сервисами не отразилось на их финансовых результатах. Однако в случае принятия последних предложений по ужесточению правил эксплуатации СИМ рост количества поездок и, как следствие, выручки Whoosh может существенно замедлиться", - обращает внимание Чернов.

"В добавление к негативным фундаментальным факторам коррекции в акциях компании способствует техническая картина: на недельном тайм-фрейме сформировалась дивергенция. Кроме того, трейдеры фиксировали прибыли из-за приближения котировок к историческим максимумам. Дополнительное давление на акции Whoosh (как компании роста) в сентябре окажет возможное повышение ставки Банка России. Это тогда приведет к удорожанию кредитов и их рефинансирования, что имеет решающее значение для развития и расширения бизнеса активно растущих компаний. На таком фоне прогнозируем снижение котировок бумаг эмитента в район 210-225 руб. к дате ближайшего заседания ЦБ РФ (15 сентября)", - указывает аналитик инвесткомпании.

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