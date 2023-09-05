Цена нефти может вырасти до $90/барр. на текущей неделе - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $90 за баррель на текущей неделе, считают аналитики БКС Экспресс.

"Фьючерсы на нефть марки Brent оставались стабильны в понедельник и демонстрировали умеренно позитивный настрой. Участники рынка сохраняют оптимизм в отношении цен, ожидая продление добровольных сокращений от Саудовской Аравии и России. В то же время страны вне ОПЕК+ испытывают сложности с оперативным увеличением добычи, поэтому объем поставок на горизонте 2024 года, вероятно, останется ограниченным, - пишут эксперты в материале. - На стороне спроса ситуация также складывается благоприятно. Стимулирующие меры властей Китая начали давать результат. По итогам августа индексы деловой активности от Caixin показывают заметное оживление. Одновременно в США наблюдается очень сдержанное, но все же охлаждение рынка труда, что дает надежду на паузу в цикле повышения процентных ставок. При таком фоне фьючерсы на нефть марки Brent вполне могут достичь $90 за баррель на неделе. Вероятно, котировки затем будут консолидироваться в этом районе в ожидании новых драйверов. Новости о продлении добровольных сокращений уже заложены в цену и вряд ли станут существенным катализатором для роста".

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