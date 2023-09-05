Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 5 сентября. Доллар США чуть подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,0075 руб./$1 (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 13,311 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в условиях отсутствия ярких внешних и локальных сигналов. Финансовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона немного снижаются, а биржи США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День труда). Нефтяные котировки эталонных марок показывают разнонаправленную динамику. При этом сохраняется низкое предложение валюты на внутреннем рынке, что оказывает давление на рубль.

Вместе с тем инвесторы продолжают анализировать последние статданные по американской экономике, так как от них во многом зависит решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Участники рынка полагают, что Федрезерв не станет повышать ключевую процентную ставку на сентябрьском заседании. Кроме того, растет вероятность, что ФРС в целом закончила цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,93 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,91 за баррель, что на 0,43% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник показывают отрицательную динамику. Японский Nikkei 225 снижается 0,1%, китайский CSI300 - на 0,58%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,13%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,17%.