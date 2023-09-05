05 сентября 2023 года 08:59
Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению
Москва. 5 сентября. Доллар США чуть подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,0075 руб./$1 (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,76 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 13,311 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в условиях отсутствия ярких внешних и локальных сигналов. Финансовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона немного снижаются, а биржи США в понедельник были закрыты в связи с праздником (День труда). Нефтяные котировки эталонных марок показывают разнонаправленную динамику. При этом сохраняется низкое предложение валюты на внутреннем рынке, что оказывает давление на рубль.
Вместе с тем инвесторы продолжают анализировать последние статданные по американской экономике, так как от них во многом зависит решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.
Участники рынка полагают, что Федрезерв не станет повышать ключевую процентную ставку на сентябрьском заседании. Кроме того, растет вероятность, что ФРС в целом закончила цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,93 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,91 за баррель, что на 0,43% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник показывают отрицательную динамику. Японский Nikkei 225 снижается 0,1%, китайский CSI300 - на 0,58%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,13%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,17%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 сентября 2023 года 12:26
Возможна краткосрочная коррекция вниз котировок нефти марки Brent до уровня $86 за баррель, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.
"Котировки нефти в начале текущей недели достигали отметки $89 за баррель - это самый высокий уровень с середины января текущего... читать дальше
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05 сентября 2023 года 12:00
Инвестиционный банк "Синара" возобновил аналитическое освещение ВТБ с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.
Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 0,033 руб. за штуку.
"Мы возобновляем анализ ВТБ c осторожным... читать дальше
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05 сентября 2023 года 11:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайской угледобывающей компании China Coal Energy Co. на 15% - до 6,8 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.
Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами на фоне... читать дальше
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05 сентября 2023 года 11:37
Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост, индекс Мосбиржи протестировал отметку 2380 пунктов (новый максимум с февраля 2022 г.) за счет ослабления рубля, в то время как на внешних рынках наметилась коррекция после роста. Раллируют на высоких оборотах акции ПАО "Русолово" в отсутствие новостей. читать дальше
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05 сентября 2023 года 11:22
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 185 руб. за штуку на фоне позитивных прогнозов прибыли по итогам 2023 года, сообщается в обзоре инвестбанка.
"Мосбиржа" опубликовала результаты торгов за август 2023 года. Общий оборот вырос на 57% г/г и на 23%... читать дальше
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05 сентября 2023 года 11:01
Котировки акций "Московской биржи" могут обновить исторический максимум, достигнув уровня 192,63 рубля за штуку, на фоне повышения объема торгов на российском фондовом рынке, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"Несмотря на уход с российского финансового рынка нерезидентов из... читать дальше
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05 сентября 2023 года 10:46
Вероятно сохранение давления на котировки ОФЗ во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
Инвесторы в понедельник продолжили переоценивать стоимость коротких ОФЗ после пятничных комментариев ЦБ - доходность годовых бумаг... читать дальше
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05 сентября 2023 года 10:33
Ближайшей целью для индекса Мосбиржи во вторник является отметка 3300 пунктов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.
"Позитив, наблюдавшийся в понедельник, может поспособствовать сохранению тренда и в остальные дни, однако с меньшими темпами роста, - допускает эксперт.... читать дальше
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05 сентября 2023 года 10:21
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $88-89 за баррель во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.
Курс рубля может закрепиться около уровня 97,5 руб./$1 во вторник, прогнозируют в SberCIB. Эксперты инвестбанка отмечают, что в понедельник обороты торгов на... читать дальше
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05 сентября 2023 года 10:09
Вероятно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США на торгах во вторник, при этом возможное преодоление уровней 97,8-98,2 руб./$1 технически откроет дорогу для возврата к пикам года, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Торговая активность в ключевых валютных парах... читать дальше
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05 сентября 2023 года 10:09
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (10:00 МСК) и других представителей регулятора;
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август... читать дальше
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05 сентября 2023 года 09:55
Падающий по отношению к основным мировым валютам рубль и дорожающая нефть марки Brent продолжат поддерживать российский рынок акций на торгах во вторник, сообщается в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.
"Все говорит о том, что... читать дальше
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05 сентября 2023 года 09:47
Москва. 5 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возобновившегося обесценения рубля, что усиливает ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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05 сентября 2023 года 09:43
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов на торгах во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Поддерживающим фактором продолжат выступать рост цен на нефть, а также теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортеров, но мы... читать дальше
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05 сентября 2023 года 09:33
Предложения валюты на рынке пока все еще не хватает для стабилизации курса рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.
"Развернуть рубль пока не помогают ни договоренности с экспортерами по продаже экспортной выручки, ни повышение ключевой ставки, ни замедление... читать дальше
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