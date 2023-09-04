Рубль в понедельник подешевел к доллару и евро на фоне сниженной активности торгов на мировых рынках

Москва. 4 сентября. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников мировых рынков, в том числе рынка нефти, из-за выходного дня в США.

Курс доллара США составил 96,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 78 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,69 руб./EUR1, подорожав на 53,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,09 копейки - до 100,39 руб. Курс китайского юаня укрепился на 3,6 копейки - до 13,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам первых торгов недели на фоне сниженной активности ведущих мировых площадок, в том числе рынка нефти, из-за того, что биржи США закрыты в связи с праздником (День труда). Участники рынков продолжают анализировать последние статданные по американской экономике, так как от них во многом зависит решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на сентябрьском заседании.

В июле американский ЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых.

Как стало известно на прошлой неделе, безработица в США в августе неожиданно выросла до 3,8% с июльских 3,5%, обновив максимум с февраля прошлого года. Тем временем число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 187 тыс. вместо ожидавшегося роста на 170 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6 пункта по сравнению с 46,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 47 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже десять месяцев подряд.

На фоне таких статданных участники рынка полагают, что Федрезерв не станет повышать ключевую процентную ставку на сентябрьском заседании. Кроме того, растет вероятность, что ФРС в целом закончила цикл ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

ФРС достигла некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще остается существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в ходе конференции Европейского центрального банка в пятницу.

Руководство ФРС, по ее словам, пытается оценить, "является ли текущий уровень базовой процентной ставки в достаточной мере ограничительным, и как долго необходимо сохранять ограничительную политику, чтобы добиться дальнейшего ослабления инфляции".

Принимая будущие решения, Федрезерв будет учитывать как риски чрезмерного ужесточения монетарной политики, так и недостаточного ужесточения, сказала Местер, слова которой приводит Market Watch.

Местер не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, но получит его в 2024 году.

"За прошедшую неделю рубль продолжил плавное ослабление (с 95 до 96 за доллар). В понедельник торги закончились на уровне 97 руб./$1. Ожидаем, что рубль продолжит плавно дешеветь к заседанию Банка России 15 сентября, на котором, возможно, будут предприняты дальнейшие меры по стабилизации рубля: дальнейшее повышение ключевой ставки или принудительные продажи валютной выручки со стороны экспортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В начале недели давление на рубль вновь несколько усилилось. Ближе к вечеру американская валюта торговалась на отметке 96,7 руб. против открытия 96,14 руб. и закрытия прошлой недели на уровне чуть выше 96 руб. При этом уже третий день подряд доллару удается преодолеть пик предыдущего торгового дня и обновить максимум с 16 августа. Отметим, что в последнее время начало месяца стало достаточно сложным периодом для рубля и сопровождалось его заметным ослаблением. В том числе это происходило из-за сокращения предложения валюты экспортерами в сочетании с низкой ликвидностью биржевого рынка. В этих условиях нельзя исключать аналогичные риски для рубля и в начале сентября. В то же время ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, окончание периода летних отпусков и августовская риторика финансовых властей в поддержку рубля, вероятно, ограничат интерес участников рынка к покупке зарубежной валюты даже в соответствующих этому условиях", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Август оказался для рубля очень волатильным месяцем - в первой половине месяца российская валюта активно дешевела, а доллар двигался выше 100 руб. После мер властей курс стабилизировался. Доллар закрепился в диапазоне 93-100 руб., где сейчас и остается. Против рубля продолжает работать фактор сжатого предложения валюты на внутреннем рынке. Пока этот компонент не изменится, российская валюта будет оставаться под давлением", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в понедельник при пониженной активности трейдеров на фоне выходного дня в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,37% - до $88,87 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,36% - до $85,83 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает ослабление американского доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,1% в ходе торгов в понедельник, что повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, рынок ожидает продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 сентября на 27,88 копейки, до 96,6199 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,37 копейки, до 104,4171 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на Московской бирже из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 36,66 копейки относительно пятницы и составил 96,6591 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $718,592, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал в понедельник на 26,01 копейки, до 104,3544 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 13,46 копейки, до 104,4395 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR331,951 млн, из которых EUR87,109 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR244,842 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились с понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 сентября поднялась на 6 базисных пунктов - до 11,9% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно пятницы на 34 базисных пункта - до 10,65% годовых, на 3 месяца - повысилась на 15 базисных пунктов, до 8,71% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 7 базисных пунктов, до 8,08% годовых.