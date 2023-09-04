"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ВТБ с "покупать" до "держать" и подтверждает целевую цену на уровне 0,029 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста лишь 0,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться "на плаву" ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и в этом году банк быстро восстанавливает прибыльность. Несмотря на недавние допэмиссии, капитальная позиция банка остается уязвимой, что, скорее всего, не позволит ему возобновить выплату дивидендов в ближайшие годы. Однако это компенсируется невысокой оценкой по мультипликаторам. Акции ВТБ заметно подорожали в последние месяцы и, на наш взгляд, близки к справедливой оценке".

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