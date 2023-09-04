Вероятный диапазон колебаний курса рубля на текущей неделе составляет 96-98 руб./$1 - "БКС МИ"

Вероятный диапазон колебаний курса рубля на текущей неделе составляет 96-98 руб./$1, отмечается в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Первая неделя месяца, как правило, становится "медвежьей" для рубля, поскольку предложение валюты сокращается на фоне снижения продажи экспортной выручки основными экспортерами. Поскольку спрос на иностранную валюту будет оставаться высоким (для обслуживания импортных потоков и, очевидно, для выкупа акций у нерезидентов), мы не исключаем дальнейшего снижения курса рубля на этой неделе. Таким образом, он может колебаться в диапазоне 96-98 руб./$1", - пишет аналитик Наталья Лаврова.

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