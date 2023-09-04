Потенциал роста цены акций Транснефти составляет около 10% - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста цены акций "Транснефти" составляет около 10% с текущих уровней - до 150 000 руб. за штуку, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Транснефть" отчиталась о финансовых результатах за I полугодие 2023 года по МСФО. Выручка компании увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль - на 53%. Рост прибыли связан с курсовыми переоценками и доходам от основной деятельности за счет индексации тарифов, отмечают аналитики.

"Таким образом, исходя из дивидендной политики компании, "Транснефть" может выплатить промежуточные дивиденды за I пол. 2023 года в размере 10,1 тыс. руб., - считают эксперты. - Текущая дивидендная доходность составляет 7,32%. За год дивиденд может составить около 18-20 тыс. руб. на акцию".

Также, из положительных новостей аналитики выделяют сообщение компании о вынесении вопроса о дроблении акции в соотношении 1:100 на рассмотрение совета директоров, который состоится 15 сентября 2023 года. В случае одобрения советом директоров, после этого, решение должно быть одобрено главным акционером - государством. В итоге, сплит позитивно отразится на ликвидности и динамике акций "Транснефти", полагают в "КИТ Финанс Брокер". Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции.

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