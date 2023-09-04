Акции Инарктики остаются одной из немногочисленных растущих историй на рынке - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") остаются одной из немногочисленных растущих историй на российском рынке, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Крупнейший российский производитель лосося и форели группа "Инарктика" отчиталась за I полугодие 2023 года. - пишут эксперты. - Несмотря на снижение выручки, чистая прибыль увеличилась4,3%, а объем выращенной рыбы достиг рекордных уровней. "Инарктика" остается одной из немногочисленных растущих историй на российском рынке. Компания активно инвестирует в покупку смолтовых заводов, а также начала строительство кормового завода и запустила производство рыбной продукции глубокой переработки. Эти шаги делают бизнес более устойчивым".

Аналитики также отмечают, что за полгода группа заработала примерно 62 рубля скорректированной чистой прибыли на акцию, что эквивалентно 6% полугодовой акционерной доходности. Они полагают, что к концу 2023 года компания сможет заработать около 9,5 млрд рублей скорректированной чистой прибыли, или 108 рублей на акцию. Это около 10% доходности акционеров.

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