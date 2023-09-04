Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-97 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-97 руб./$1, по паре евро/рубль - 103 - 106 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Положение дел на валютных рынках на текущий момент во многом определяют дальнейшая статистика по макроэкономике в США, уровень американской безработицы, которые, в свою очередь, выступают ориентиром для денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом добавляет неуверенности для евро напряженность на европейском рынке труда. Поддержать российский рубль по-прежнему способны шаги по выходу из дисбаланса импорта и экспорта, а также положительная динамика нефтяных котировок. Тем временем в центре внимания на энергетическом рынке - новости о том, что Россия договорилась с ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти на внешние рынки", - пишет эксперт.

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