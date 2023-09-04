"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив акции Сбербанка и Whoosh, а также добавив бумаги "Московской биржи" и "Группы Позитив".

Текущий состав топ-10 акций России: X5 Retail, Globaltrans,"Группа Позитив", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "ММК", "Роснефть", "РусАгро", "Северсталь", "Московская биржа".

"Мы добавляем акции "Мосбиржи" после публикации сильных результатов за II квартал 2023 года. Повышение ключевой ставки может поддержать процентный доход, при этом комиссионный доход, вероятно, сохранит сильную динамику благодаря повышению тарифов. Катализатором роста акций может стать объявление новой стратегии компании и обновление дивидендной политики в сентябре", - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Кроме того, эксперты добавили в число фаворитов акции "Группы Позитив". Решение было принято на фоне ожиданий заметного ускорения продаж (до 98% г/г против 43% г/г в I полугодии 2023 года) и возможного раскрытия результатов первых продаж метапродукта Maxpatrol O2. Катализатором для акций также может стать проведение Дня инвестора в ноябре, в рамках которого компания может рассказать о планах будущего развития, разработке новых продуктов и выходе на зарубежные рынки.

При этом аналитики брокера зафиксировали прибыль по бумагам Сбербанка на фоне ожиданий замедления темпов роста кредитования после повышения ключевой ставки. Также в связи с умеренной реакцией на публикацию результатов за I полугодие 2023 года из подборки были исключены акции Whoosh.

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