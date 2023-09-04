"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Lululemon Athletica до $440

"БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций розничной сети спортивной одежды Lululemon Athletica с $432 до $440 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами на долгосрочную перспективу.

У компании сильный бренд, она наращивает онлайн-торговлю, что приведет, на наш взгляд, к росту рентабельности в ближайшие годы. У эмитента относительно высокий уровень складских запасов, который в финансовом 2К24 вырос на 24%, однако Lululemon продает больший процент своей продукции по полной цене, чем ее конкуренты, и ей не придется снижать цены, чтобы реализовать товары, - указывают аналитики. - Мы повышаем прогноз прибыли на финансовый 2024 год с $11,9 до $12,2, а на финансовый 2025 год - с $13,5 до $14,1. Наш прогноз пятилетних совокупных темпов роста прибыли составляет 19%. Полагаем, что компании удастся преодолеть рост транспортных расходов и показать результаты выше прогноза в финансовом 2024 году. У Lululemon одни из лучших перспектив в отрасли".

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