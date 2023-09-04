БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), Боржоми1Р1, РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Рост G-кривой и риск-премий располагает к осторожному отношению к бондам с фиксированным купоном. Имеет смысл отдавать предпочтение наиболее коротким бумагам, а также флоатерам, купон которых привязан к ключевой ставке и связанным с ней индикаторам", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.