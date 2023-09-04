Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 96-98 руб./$1 и 104-107 руб./EUR1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятные диапазоны торговли валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на текущей неделе составляют 96-98 руб./$1 и 104-107 руб./EUR1 соответственно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжил плавное снижение к основным иностранным валютам, растеряв "плоды" краткосрочного укрепления середины августа. Не оказывает поддержку национальной валюте и рост цен на нефть, традиционно благоприятный для рубля. При сохранении таких факторов, как отсутствие импортозамещения, сокращение экспорта и рост импорта с сопутствующим превышением спроса на валюту над предложением, а также рост бюджетных расходов и бегство капитала из страны, сохраняются риски дальнейшего снижения национальной валюты, - пишут эксперты в обзоре. - Поскольку ослабление рубля обусловлено фундаментальными факторами, а не краткосрочным спекулятивным спросом, мы считаем, что ни текущий уровень ключевой ставки, ни ее возможное дальнейшее повышение не окажут заметной поддержки рублю в долгосрочной перспективе. Обсуждаемые Минфином и Центробанком меры валютного контроля в виде обязательной продажи части валютной выручки и введения импортных пошлин могут замедлить снижение и на какое-то время вернуть курс к уровням 90 руб./$1, но не переломить долгосрочный тренд на дальнейшее ослабление национальной валюты".

"Отдельное влияние на курс на текущей неделе может оказать анонс объемов операций с юанями в рамках бюджетного правила, однако, учитывая отмененную покупку валюты, влияние этого события будет ограниченным, и, вероятно, рубль продолжит слабеть в рамках сформировавшегося тренда. Мы сохраняем прогноз 96-98 руб./$1 и 104-107 руб./EUR1 в качестве коридора курса национальной валюты на текущей неделе", - отмечают аналитики банка.

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