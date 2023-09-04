"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,0345 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,0345 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,96%, стоп-приказ: 0,0275 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль ВТБ в июле 2023 года составила 35,6 млрд рублей, с начала года - 325,4 млрд рублей. Чистый процентный доход в июле составил 66,2 млрд рублей, а за первые семь месяцев 2023 года - 3434,1 млрд рублей. Несмотря на значительное повышение Банком России ключевой ставки в августе, эмитент сохраняет прогноз прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд рублей", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,0275 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают эксперты "Финама".

ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием, второй по величине активов и первый по размеру уставного капитала банк страны.

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