"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Cosco Shipping до HKD10,8

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского оператора контейнерных перевозок Cosco Shipping Holdings Co. до 10,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку с учетом уменьшения интереса к риску, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Выручка компании за 1П23 упала на 56,4% г/г (до CNY91,84 млрд), чистая прибыль составила CNY16,56 млрд, что соответствует EPS CNNY1,02 (снижение на 74,5% г/г). Во 2К23 выручка составила CNY44,49 млрд (снижение на 58% г/г и 6% к/к), чистая прибыль составила CNY9,43 млрд (снижение на 74,6% г/г и рост на 32,3% к/к). Результаты эмитента соответствовали предварительному отчету. Мы сохраняем свои прогнозы прибыли. Бумага торгуется с мультипликаторами P/E 4,0x 2023e и 6,8x 2024e", - отмечают аналитики.

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