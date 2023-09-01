Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 1 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 августа была нейтральной на фоне небольших ценовых изменений американских казначейских обязательств. Активность торгов отечественными евробондами в целом оставалась очень низкой из-за существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов, с одной стороны, и объявленных западными странами антироссийских санкций, с другой стороны.

Цены US Treasuries лишь слегка подросли в понедельник в ожидании публикации новых данных о состоянии экономики США. Глобальные инвесторы продолжали также оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он, в частности, заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал Пауэлл 25 августа.

Динамика российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь не имела ярко выраженной направленности, несмотря на умеренное повышение котировок US Treasuries после публикации в США новой порции макроэкономической статистики, снизившей ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорилось в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора в этом месяце до 116 пунктов.

Американские гособлигации продолжили подрастать в цене в середине недели на фоне усилившихся ожиданий, что Федеральная резервная система близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, чему способствовала публикация свежих данные о состоянии экономики США. При этом отечественные евробонды 30 августа вновь продемонстрировали боковую динамику.

В среду были опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП США во втором квартале. Оценка роста американской экономики в апреле-июне была пересмотрена до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сохранение прежней оценки. Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

В последний день августа расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе российских евробондов не изменилась. Котировки отечественных бумаг продемонстрировали умеренные разнонаправленные колебания относительно предыдущего торгового дня на фоне роста US Treasuries на ожиданиях, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Инвесторы оценивали новые макроэкономические статданные, на которые обращает внимание регулятор. Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее. Годовая динамика совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.

Лишь в последний день недели котировки US Treasuries развернулись вниз в рамках коррекции, отыгрывая публикацию ежемесячных данных по американскому рынку труда. При этом сектор отечественных евробондов по-прежнему пребывал в безыдейном состоянии, не демонстрируя яркой динамики. Количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 187 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 157 тыс., а не на 187 тыс., как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения на 170 тыс. Безработица в США в августе поднялась до 3,8% по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце (аналитики не ожидали изменения показателя).

Данные Института управления поставками (ISM), также опубликованные в пятницу, показали увеличение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). Индикатор поднялся в августе до 47,6 пункта по сравнению с 46,4 пунктами месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже десять месяцев подряд.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,26% - до 67,02% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 68,04% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,2% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 9,5%, подешевев до 36,27% от номинала (его доходность выросла на 127 базисных пунктов и составила 14,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1,1% - до 55,82% от номинала (их доходность выросла на 72 базисных пункта и составила 28,66% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за неделю на 3,4% - до 50,71% от номинала (доходность выросла на 124 базисных пункта - до 24,4% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 3,4%, подорожав до 50,85% от номинала (их доходность снизилась на 69 базисных пунктов и составила 19,07% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал всего на 0,12% - до 93,07% от номинала (его доходность выросла до 268% годовых). В то же время стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,06%, составив 66,25% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.