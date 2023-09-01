Рубль по итогам волатильных торгов первого торгового дня сентября слабо понизился к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 1 сентября. Доллар США, евро и китайский юань слегка подросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, рубль немного подешевел к бивалютной корзине с учетом предстоящих выходных дней и без поддержки налогового периода августа.

Курс доллара США составил 96,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,15 руб./EUR1, подорожав также на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на те же 6,5 копейки - до 100,1 руб. Курс китайского юаня укрепился на 9,4 копейки - до 13,26 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка подешевел к доллару и евро по итогам волатильных торгов пятницы с учетом предстоящих выходных. При этом ранее в ходе торгов рубль сумел отыграть заметные потери первой половины дня на фоне словесных интервенций представителей финансовых властей РФ, которые были сделаны в ходе конференции Банка России "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил позицию ведомства относительно мер валютного контроля.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила она журналистам. "В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс возможный, и ослабление курса, и конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях. Будем смотреть на эти данные, в зависимости от этого принимать решение, есть ли необходимость дальнейшего повышения ставки, мы не исключаем", - сказала Набиуллина журналистам.

"Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа. По сути, он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель 4% в 2024 году. Мы не исключаем целесообразность повышения ставки, будем смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. Что будут показывать эти данные, показывают ли они нарастание проинфляционных рисков или их смягчение", - отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Кроме того, Набиуллина заявила, что нужно сохранить только "зеркальные" меры валютного контроля, в целом валютные ограничения не должны создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности. Она отметила, что многие опасаются усиления оттока капитала на фоне смягчения мер валютного контроля.

По словам Набиуллиной, с оттоком нужно бороться другими инструментами. "Отток капитала - это предпочтение валюты, потому что это отток не только за рубеж, но и когда растут валютные вклады внутри системы, это тоже входит в финансовый счет. Это предпочтение рублевых активов, и лечится совершенно другими методами, в том числе ключевой ставкой", - сказала глава ЦБ в пятницу.

Набиуллина напомнила, что ЦБ и Минфин до событий февраля 2022 года планировали либерализовать меры валютного контроля. "В принципе перед всеми этими событиями (конца февраля 2022 года - ИФ) согласились с министерством финансов, что надо либерализовать меры валютного контроля, потому что они обходятся - и обязательная продажа, и репатриация, и так далее, но применили их весной (прошлого года - ИФ) в совокупности с другими мерами, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке", - отметила председатель Банка России.

Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, заявила также Набиуллина.

"То, что касается введения мер валютного контроля, они действительно сыграли свою роль весной прошлого года, но в сочетании с другими мерами, в том числе с повышением ключевой ставки, именно как краткосрочные меры. (...) На мой взгляд, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Второе: если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. То есть у нас увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения", - сказала глава ЦБ журналистам в кулуарах конференции.

"То же самое, кстати, касается репатриации валютной выручки, потому что от того, что валютные счета переводятся в российскую юрисдикцию, тоже остаются в валюте средства, от этого не меняется баланс спроса и предложения на валюту", - сказала Набиуллина.

По мнению ЦБ, "основное - это повышение привлекательности рублей". "И поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса", - заключила глава Банка России.

Министерство финансов РФ занимает консервативную позицию в отношении мер валютного контроля, ЦБ более либеральную, стороны ищут консенсус, тем временем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы, наоборот, Минфин был более либерален. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известна (ослабление курса рубля - ИФ). Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Ничего страшного. Мы все равно, уверен, найдем совместное решение и сблизимся", - сообщил Силуанов на конференции Банка России "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, по итогам августа валютная пара "доллар-рубль" поднялась на 4,8%, курс евро за это же время вырос к рублю на 3,26%. В начале сентября рубль продолжает демонстрировать умеренную слабость, так как в этот период времени обычно наблюдается сезонное снижение предложения валюты от экспортеров. "Инвесторы не спешат сокращать свои валютные позиции, поскольку в сентябре есть риски увидеть еще более слабый курс рубля из-за намерения ряда российских компаний выкупать свои акции у нерезидентов, что чревато новым сокращением притока валютной выручки на внутренний рынок. Рост внутридневной волатильности по курсу рубля в пятницу днем можно связать с заявлениями главы Минфина Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Минфин выступает за более жесткий контроль над потоками валюты в стране, в то время как Центробанк защищает плавающий обменный курс рубля, считая, что ограничения не должны создавать сложности для бизнеса", - говорит Потавин.

Кроме того, по словам аналитика, курс доллара к рублю в пятницу вечером показывает минимальный прирост на фоне общего ослабления индекса доллара, которое произошло после выхода недостаточно сильных данных по рынку труда США. "Более значительное повышение курса пары "юань-рубль" можно связать с общим усилением курса юаня на фоне пятничных статданных, показавших, что в августе деловая активность в производственном секторе Китая улучшилась. Показатели предложения, внутреннего спроса и занятости поднялись, что означает оживление экономического восстановления в ответ на усилия местных властей по раскачке деловой активности", - отмечает Потавин.

"В пятницу диапазон движения валютной пары "доллар-рубль" был достаточно широким. Так, днем курс USD поднимался выше 96,7 руб., что стало максимумом с 16-го августа, однако ближе к вечеру доллар корректировался ниже 95,9 руб. Не исключено, что отыграть позиции после дневного ослабления российской валюте позволили сообщения о диалоге ЦБ и Минфина в отношении мер валютного контроля, а также комментарии главы регулятора о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. Определенную поддержку рублю с внешних рынков оказывал также рост цен на нефть", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом. Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из Китая, усилившие ожидания повышения спроса на энергоносители, а также сигналы ограничения глобальных поставок нефти.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,49% - до $88,12 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,78% - до $85,11 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 5%, WTI - почти на 7%, по данным FactSet.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Среди других факторов, влияющих на рынок, ожидания продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки. Основные параметры соглашения будут озвучены на следующей неделе, сказал Новак.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($82,13) она снизилась на 31,1%, говорится в сообщении Минфина РФ.

В августе средняя цена нефти составила $74,0 за баррель, что ниже, чем в августе 2022 года ($74,73 за баррель), на 1%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в августе 2023 года составила $86,20 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 14,2%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,67 копейки, до 96,3411 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,99 копейки, до 104,6108 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 1,66 копейки по отношению к четвергу и составил 96,2215 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, вырос на 6,8 копейки и составил 96,2925 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 331,813 млн, из которых $379,904 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $951,909 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 36,85 копейки, до 104,6145 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 17,77 копейки, до 104,5744 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR579,475 млн, из которых EUR210,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,737 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 августа опустилась на 8 базисных пунктов - до 11,84% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно четверга на 11 базисных пунктов - до 10,31% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,56% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта, до 8,01% годовых.