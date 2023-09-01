"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AeroVironment с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: $90, говорится в комментарии инвестиционной компании.

AeroVironment опубликует квартальный отчет 5 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $132,79 млрд и прибыли на акцию - $0,3117. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, отталкиваясь от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $90 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама".

AeroVironment - американский оборонный подрядчик, который занимается проектированием, разработкой, производством, поддержкой и управлением портфелем продуктов и услуг для государственных учреждений, предприятий и потребителей. Компания работает в сегменте беспилотных авиационных систем.

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