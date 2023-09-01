Акции ФосАгро не имеют потенциала для дальнейшего роста - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "ФосАгро" не имеют потенциала для дальнейшего роста, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"ФосАгро" отчиталась о финансовых результатах за I полугодие 2023 года по МСФО. Результаты компании ожидаемо слабые. Падение финансовых показателей связано со снижением цен на удобрения, а также более слабым рублём в I пол. 2022 года. У "ФосАгро" выросла долговая нагрузка по коэффициенту чистый долг/EBITDA - до 1,1х. Также менеджмент компании представил позитивный прогноз по рынку удобрений. Ожидается восстановление цен на фоне низких запасов в Северной Америке и сезонного восстановления спроса в Индии и Бразилии. В совокупности с девальвацией рубля, мы можем увидеть рост финансовых показателей во II пол. 2023 года. Тем не менее, "ФосАгро" оценена дорого, потенциала для роста не видим", - пишут эксперты инвесткомпании.

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