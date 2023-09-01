"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch, сохранив при этом целевую цену на уровне $62 за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 15% от текущих уровней.

"Недавно Abercrombie & Fitch отчиталась за II кв. 2024 ф.г. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,10 против чистого убытка в $0,30 годом ранее и консенсуса $0,17, - пишут аналитики. - Чистые продажи составили $0,9 млрд, что на 16% выше, чем годом ранее. Мы повышаем свою оценку EPS на финансовый 2024 г с $2,14 до $4,52. Этой оценке соответствует мультипликатор почти 20x 2023e, он предполагает рост на 9% относительно финансового 2022 года".

Компания трансформирует бренды и расширяет ассортимент за счет офисного и выходного гардероба, наряду со спортивной одеждой. В плюс для бизнеса - рост средней цены за единицу товара и улучшение ситуации с цепями поставок, что позволяет компании быстро пополнять популярные наименования, отмечается также в комментарии.

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