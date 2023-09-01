Акции ФосАгро обладают риском значительного снижения стоимости - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ФосАгро" обладают риском значительного снижения стоимости, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Группа "ФосАгро" представила слабые финансовые результаты за полгода, - пишут эксперты. - Удержать доходы не помогло ни увеличение производства, ни ослабление курса рубля. Сокращение финансовых результатов и размера дивидендов было ожидаемо из-за снижения мировых цен на удобрения относительно начала 2022 года, когда они взлетели до рекордных значений. Помимо этого, с 1 сентября выросли пошлины на удобрения. Раньше они составляли 23,5%, но не оказывали давления на "ФосАгро", поскольку начинали действовать с высокого порога (при цене выше $450 за тонну), а поставки ниже этой цены пошлиной не облагались. Теперь пошлина будет составлять 7%, а в дополнение к ней добавится минимальная фиксированная выплата за каждую тонну вне зависимости от цен".

На взгляд аналитиков, фактически речь идет о возврате доходов к средним историческим значениям с поправкой на рост производства и снижения отечественной валюты. По мультипликаторам стоимость акций не соответствует этим тенденциям. По мнению экспертов, акции "ФосАгро" обладают риском значительного снижения стоимости.

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