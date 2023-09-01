Рубль днем сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне словесных интервенций ЦБ и Минфина РФ

Москва. 1 сентября. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже в пятницу днем, однако уже не столь заметно, как в первой половине дня. Рубль отыграл часть потерь и лишь весьма умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне заявлений главы Банка России Эльвиры о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки и министра финансов Антона Силуанова относительно валютного контроля.

Курс доллара США составил 96,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,59 руб./EUR1, подорожав на 50,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,11 копейки - до 100,1 руб. Курс китайского юаня укрепился на 9,1 копейки - до 13,26 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ослабил темпы снижения к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне словесных интервенций представителей финансовых властей РФ. В частности, глава ЦБ РФ Набиуллина не исключила дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией на глобальных рынках, ожидая отчета о рынке труда США за август, который будет опубликован в 15:30 МСК в пятницу. Аналитики прогнозируют, что рост числа рабочих мест в прошлом месяце замедлился до 170 тыс. со 187 тыс. в июле, а безработица осталась на уровне 3,5%.

Министерство финансов РФ занимает консервативную позицию в отношении мер валютного контроля, ЦБ более либеральную, стороны ищут консенсус, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Мы, наоборот, Минфин был более либерален. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известна (ослабление курса рубля - ИФ). Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию. Ничего страшного. Мы все равно, уверен, найдем совместное решение и сблизимся", - сообщил Силуанов на конференции Банка России "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нужно сохранить только "зеркальные" меры валютного контроля, в целом валютные ограничения не должны создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Кроме того, она отметила, что многие опасаются усиления оттока капитала на фоне смягчения мер валютного контроля.

По словам Набиуллиной, с оттоком нужно бороться другими инструментами. "Отток капитала - это предпочтение валюты, потому что это отток не только за рубеж, но и когда растут валютные вклады внутри системы, это тоже входит в финансовый счет. Это предпочтение рублевых активов, и лечится совершенно другими методами, в том числе ключевой ставкой", - заявила глава ЦБ на конференции в пятницу.

Набиуллина напомнила, что ЦБ и Минфин до событий февраля 2022 года планировали либерализовать меры валютного контроля. "В принципе перед всеми этими событиями (конца февраля 2022 года - ИФ) согласились с министерством финансов, что надо либерализовать меры валютного контроля, потому что они обходятся - и обязательная продажа, и репатриация, и так далее, но применили их весной (прошлого года - ИФ) в совокупности с другими мерами, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке", - отметила председатель Банка России.

Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, заявила также Набиуллина.

"То, что касается введения мер валютного контроля, они действительно сыграли свою роль весной прошлого года, но в сочетании с другими мерами, в том числе с повышением ключевой ставки, именно как краткосрочные меры. (...) На мой взгляд, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Второе: если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. То есть у нас увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения", - сказала глава ЦБ журналистам в кулуарах конференции.

"То же самое, кстати, касается репатриации валютной выручки, потому что от того, что валютные счета переводятся в российскую юрисдикцию, тоже остаются в валюте средства, от этого не меняется баланс спроса и предложения на валюту", - сказала Набиуллина.

По мнению ЦБ, "основное - это повышение привлекательности рублей". "И поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса", - заключила глава Банка России.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-августе 2023 года сложилась в размере $56,58 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($82,13) она снизилась на 31,1%, говорится в сообщении Минфина РФ.

В августе средняя цена нефти составила $74,0 за баррель, что ниже, чем в августе 2022 года ($74,73 за баррель), на 1%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в августе 2023 года составила $86,20 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 14,2%.

Цены на нефть резко ускорили подъем днем в пятницу и могут завершить неделю рекордным ростом за несколько месяцев на ожиданиях ограничения глобальных поставок. Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в плюсе третий месяц кряду.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,2% - до $87,87 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,21% - до $84,63 за баррель.

В четверг Brent выросла в цене на 1,9%, WTI - на 2,5%. Обе марки могут завершить неделю рекордным подъемом с апреля.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие нефтяные экспортеры продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на то, что Федрезерв может прекратить повышение процентных ставок на фоне замедления инфляции, а также анонсируемые стимулы китайской экономики.

"Рост цен на нефть и сужение дисконта Urals к Brent, безусловно, оказывают локальную поддержку рублю, однако фундаментальные причины для укрепления курса на долгосрочном горизонте все еще отсутствуют. В пятницу рубль снижается к доллару, евро и китайскому юаню и, судя по всему, внеочередное повышение ключевой ставки и словесные интервенции имели лишь краткосрочный эффект и не смогут остановить плавное ослабление рубля без принятия дополнительных мер валютного контроля", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В четверг рубль слабо укрепился, но пока рано говорить о том, что курс достиг равновесного значения. Похоже, что резкого повышения ключевой ставки ЦБ оказалось недостаточно, чтобы сбить спрос импортеров на валюту. По ходу торгов особо не видно, чтобы экспортеры значительно увеличили продажу валютной выручки", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.