Инвестбанк Синара начал анализ NVIDIA с рекомендацией "держать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение NVIDIA Corp., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $500 за штуку на горизонте текущего года, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

Эксперты Сергей Вахрамеев и Александр Гайда подчеркивают, что с начала года бумаги компании выросли в стоимости более чем втрое, а акции основных конкурентов, Intel и AMD, - на 31% и 65% соответственно.

"С одной стороны, NVIDIA - лидер по поставкам процессоров для работы с технологиями ИИ и за счет этого демонстрирует рекордные финансовые показатели. С другой стороны, потенциал дальнейшего развития сегмента ограничен ростом конкуренции, производственными мощностями контрагентов и возможными ограничениями на поставку чипов в Китай. NVIDIA торгуется со значительной премией к компаниям-аналогам - в 69% по коэффициенту P/E 2024П, но при этом и темпы роста выручки у компании выше медианного показателя по сектору", - отмечается в комментарии аналитиков.

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