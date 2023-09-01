"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,10%, стоп-приказ: 186,91 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания вывела на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали, отмечают аналитики. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали.

"С технической точки зрения после небольшой коррекции, есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 215 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 186,91 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34", - указывают эксперты "Финама".

НЛМК - лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса.

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